Расстояние между посёлками 250 км из этих посёлков одновремено в одно и том же напр??влении выехали грузовик и автобус. Грузовик проехал за час 45 км .автобус- 68 км

Математика
Расстояние между посёлками 250 км из этих посёлков одновремено в одно и том же напр??влении выехали грузовик и автобус. Грузовик проехал за час 45 км .автобус- 68 км
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