Расстояние между посёлками 250 км из этих посёлков одновремено в одно и том же напр??влении выехали грузовик и автобус. Грузовик проехал за час 45 км .автобус- 68 км

Математика

Расстояние между посёлками 250 км из этих посёлков одновремено в одно и том же напр??влении выехали грузовик и автобус. Грузовик проехал за час 45 км .автобус- 68 км

Автор: Гость