10 красных флажков на нитке,10 синих флажков, сколько всего флажков? как по разному можно ответить на вопрос?

Математика

10 красных флажков на нитке,10 синих флажков, сколько всего флажков? как по разному можно ответить на вопрос?

Автор: Гость