4 пример. помогите пожалуйста
Алгебра
4 пример. помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х²-y²=(x-y)(x+y) решаем в скобках ((x(x-y)-x(x+y))/(x+y)(x-y)²= =(х²-xy-х²-xy)/(x+y)(х²-2xy+y²)=(-2xy)/(x+y)(х²-2xy+y²) выполняем умножение (-2xy*(y²-2xy+х²))/ /(2x(x+y)(х²-2xy+y²)= =(-y)/(x+y) приводим к общему знаменателю (-y/(x+y))+(y/(x+y)=(-y+y)/(x+y)=0
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