Помогите пожалуйста! Подчеркнуть в словах слоги с мягким согласным : весна, дожди, лужи, машинки,малыши, щавель, подснежники, мечта.

Русский язык
Помогите пожалуйста! Подчеркнуть в словах слоги с мягким согласным : весна, дожди, лужи, машинки,малыши, щавель, подснежники, мечта.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вес-на, дож-ди, лу-жи, ма-шин-ки,ма-лы-ши, ща-вель, под- снеж- ни-ки, меч-та. Выделила слоги с мягкими согласными.
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