Помогите пожалуйста! Подчеркнуть в словах слоги с мягким согласным : весна, дожди, лужи, машинки,малыши, щавель, подснежники, мечта.

Русский язык

Помогите пожалуйста! Подчеркнуть в словах слоги с мягким согласным : весна, дожди, лужи, машинки,малыши, щавель, подснежники, мечта.

Автор: Гость