Почему спасаясь от цунами Корабли уходят в открытый океан как можно дальше от бер??гов

География
Почему спасаясь от цунами Корабли уходят в открытый океан как можно дальше от бер??гов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что цунами когда подходит ближе к берегу оно выше,потому что цунами бьется от берег, а возле берега мелко, оно становится выше и корабли чтоб не попасть под этот натиск цунами,уходять в окрытый океан.
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