Написать рассказ на английском языке на тему" здоровое питание"

На английском языке Перевод на русский язык Eating Healthy Здоровое питание We live in a world where people are always in a hurry and don’t have enough time to eat healthy. Eating in a hurry can be harmful for the body. Buying every desired product is also risky. There are lots of products today which are genetically modified. It means that they weren’t grown in their natural environment and conditions. If we want to follow a healthy diet, we should avoid such products. Eating healthy is very important for every person. Wise people say, “Health is above wealth”. And, indeed, what can we do properly if we don’t eat. It is our natural source of energy, so it’s better to chose it carefully. For example, our body needs more vitamins and minerals but it doesn’t need much cholesterol. That’s why, it’s better to avoid using fat-containing products. We also need less sodium, which is found in salt and less sugar. I now try to eat less sweets and cakes. First of all, it can make me overweight. Secondly, it’s not good for health. Eating lots of vegetables and fruit is healthy. Other healthy and nutritious products include fish, seafood, whole grains, fat-free or low-fat milk products, lean meat, eggs, beans, seeds and nuts. However, a lot depends on every person’s body and its needs. For example, some people are highly allergic to nuts. In this case they need to cut this product out of their daily diet. Another problem is the increasing number of fast-food chains. People want to eat quickly but they don’t realize that fast-food is unhealthy. The regime of eating is also important. It means we need to eat at certain hours during the day. For example, breakfast at 8 am, lunch at 1 pm, snack at 4 pm and dinner at 6 pm. Along with eating healthy, we should try to keep fit by doing exercise, cycling, spending less time in front of the TV and not smoking. Мы живем в мире, где люди всегда спешат и не имеют достаточно времени, чтобы питаться правильно. Еда в спешке может быть вредной для организма. Покупка каждого желаемого продукта также рискованна. Сегодня есть много продуктов, которые являются генетически модифицированными. Это означает, что они выросли не в естественной среде и условиях. Если мы хотим поддерживать здоровую диету, мы должны избегать таких продуктов. Здоровое питание очень важно для каждого человека. Мудрые люди говорят: «Здоровье выше богатства". И, действительно, что мы можем делать хорошо, не покушав. Это наш естественный источник энергии, так что лучше выбирать его внимательно. Например, наше тело нуждается в большем количестве витаминов и минералов, но ему не нужно много холестерина. Вот почему, лучше избегать употребления жиросодержащих продуктов. Нам также необходимо меньше натрия, который содержится в соли и меньше сахара. С сейчас стараюсь кушать меньше сладостей и тортов. Прежде всего, это грозит мне избыточным весом. Во-вторых, это не очень хорошо для здоровья. Для здоровья хорошо кушать много овощей и фруктов. К другим здоровым и питательным продуктам относится рыба, морепродукты, цельные зерна, обезжиренные или нежирные молочные продукты, постное мясо, яйца, бобовые, семена и орехи. Тем не менее, многое зависит от тела каждого человека и его потребностей. Например, у некоторых людей сильная аллергия на орехи. В этом случае они должны удалить этот продукт из своего ежедневного рациона. Еще одной проблемой является увеличение числа сетей быстрого питания. Люди хотят поесть быстро, но не понимают, что фаст-фуд является нездоровым. Режим питания также важен. Это означает, что мы должны есть в определенные часы в течение дня. Например, завтрак в 8 утра, обед в 1 дня, полдник в 4 и ужин в 6 вечера. Наряду со здоровым питанием, мы должны стараться поддерживать себя в форме, делая упражнения, катаясь на велосипеде, тратя меньше времени перед телевизором и не куря сигарет.