Решите задачу, срочно пожалуйста!!! У Ивана и Петра всего 980 р.,у Ивана и Никиты 930 р.,а у Петра и Никиты 830 р.Сколько денег у каждого из них?
Математика
Решите задачу, срочно пожалуйста!!! У Ивана и Петра всего 980 р.,у Ивана и Никиты 930 р.,а у Петра и Никиты 830 р.Сколько денег у каждого из них?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если все это сложить вместе, то получим 2800 рублей составляет двойная сумма денег каждого из них. Тогда сумма денег Ивана, Никиты и Петра 1400 рублей 1400-980=420 это деньги Никиты 1400-930=470 - деньги Петра 1400-890=510- деньги Ивана.
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