Решите задачу, срочно пожалуйста!!! У Ивана и Петра всего 980 р.,у Ивана и Никиты 930 р.,а у Петра и Никиты 830 р.Сколько денег у каждого из них?

Математика

Решите задачу, срочно пожалуйста!!! У Ивана и Петра всего 980 р.,у Ивана и Никиты 930 р.,а у Петра и Никиты 830 р.Сколько денег у каждого из них?

Автор: Гость