Главные члены предложения В глухом лесу на сосне чёрного дятел плотничает.
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Главные члены предложения В глухом лесу на сосне чёрного дятел плотничает.
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ДЯТЕЛ(СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ) ПЛОТНИЧАЕТ (ГЛАГОЛ) ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
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