з однией дилянки зибрали 30 мишкив картопли а з другой-32 таких мишка причому з друг??й дилянки зибрали на 100кг картопли бильше ниж з першой яка маса одного мишка картопли?

Математика

з однией дилянки зибрали 30 мишкив картопли а з другой-32 таких мишка причому з друг??й дилянки зибрали на 100кг картопли бильше ниж з першой яка маса одного мишка картопли?

Автор: Гость