з однией дилянки зибрали 30 мишкив картопли а з другой-32 таких мишка причому з друг??й дилянки зибрали на 100кг картопли бильше ниж з першой яка маса одного мишка картопли?

Математика
з однией дилянки зибрали 30 мишкив картопли а з другой-32 таких мишка причому з друг??й дилянки зибрали на 100кг картопли бильше ниж з першой яка маса одного мишка картопли?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
32-30=2 мешка разница между делянками и она равна 100 кг 100:2= 50 кг весит 1 мешок
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