Составь и запиши выражение по задаче. по телевизору показали за эту неделю 17 познавательных передач для детей , а за прошлую 9 передач. Талғат посмотрел 13. Сколько передач Талғат не смог посмотреть по телевизору за две недели?
Математика
Составь и запиши выражение по задаче. по телевизору показали за эту неделю 17 познавательных передач для детей , а за прошлую 9 передач. Талғат посмотрел 13. Сколько передач Талғат не смог посмотреть по телевизору за две недели?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)17+9=26 2)26-13=13 Ответ: не смог посмотреть 13 телепередач
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