Составь и запиши выражение по задаче. по телевизору показали за эту неделю 17 познавательных передач для детей , а за прошлую 9 передач. Талғат посмотрел 13. Сколько передач Талғат не смог посмотреть по телевизору за две недели?

Математика

Составь и запиши выражение по задаче. по телевизору показали за эту неделю 17 познавательных передач для детей , а за прошлую 9 передач. Талғат посмотрел 13. Сколько передач Талғат не смог посмотреть по телевизору за две недели?

Автор: Гость