Придумай рассказ на тему "Нет лучшего дружка,чем родная матушка".Записать план.

Гость: Гость:

Нету друга лучше матери ,она всегда была и будет с тобой вечно.Она не заменима иногда ты бываешь зол на неё но не забывай что она ругается не просто так.Она всегда даст совет и поведёт по лучшему пути.Матерей называют по разному-матушка,мама Но это не имеет значения как её называть ,надо запомнить правила НЕ врать её Помогать по делам Слушатся Хорошо учится .Но самое главное люби и дорожи матерью