Придумай рассказ на тему "Нет лучшего дружка,чем родная матушка".Записать план.
Литература
Придумай рассказ на тему "Нет лучшего дружка,чем родная матушка".Записать план.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нету друга лучше матери ,она всегда была и будет с тобой вечно.Она не заменима иногда ты бываешь зол на неё но не забывай что она ругается не просто так.Она всегда даст совет и поведёт по лучшему пути.Матерей называют по разному-матушка,мама Но это не имеет значения как её называть ,надо запомнить правила НЕ врать её Помогать по делам Слушатся Хорошо учится .Но самое главное люби и дорожи матерью
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