У каждого дерева была своя песня. Выделите грамматическую основу ❤

Русский язык
У каждого дерева была своя песня. Выделите грамматическую основу ❤
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подлежащее - песня сказуемое - была
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