Напиши веселый рассказ. Озаглавь его. Используй в рассказе слова чулки, скачут, пр??чутся, чудо, чудеса, цапля, лягушки, девочка

Гость: Гость:

Дила была девочка её звали катя и она увидела как мимо её скачут лошади и прячутся гномики и в друг произходит чудо её мама вспомнила как катя ей говорила сто она хочет игрушку и ей мама купила её девочка говорит это такие чулеса потом мама сказале кате сходи в лес набери ягод катя пошла в лес и увидела там лягушку