Правильно раскрась корабли и флаги российского флота . Определи ,какой из них является кораблём военного флота,а какой - торгового.впиши в рамки названия кораблей.
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Правильно раскрась корабли и флаги российского флота . Определи ,какой из них является кораблём военного флота,а какой - торгового.впиши в рамки названия кораблей.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 военный флаг синий крест и белый фон нижняя часть коробля коричневая 2 торговый влаг белый синий красный нижняя часть коробля коричневая
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