Правильно раскрась корабли и флаги российского флота . Определи ,какой из них является кораблём военного флота,а какой - торгового.впиши в рамки названия кораблей.

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Правильно раскрась корабли и флаги российского флота . Определи ,какой из них является кораблём военного флота,а какой - торгового.впиши в рамки названия кораблей.

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