Запитання до поданих іменників допиши прикметники струмок........., пісок........., тарілка................, насіння..................
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Запитання до поданих іменників допиши прикметники струмок........., пісок........., тарілка................, насіння..................
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гірський струмок, гарячий пісок, глиняна тарілка, соняшникове насіння
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