Помогите.Срочно Пожалуйста.Разберите предложение,составьте схему Он потушил их покидая навсегда Ясную Поляну
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Помогите.Срочно Пожалуйста.Разберите предложение,составьте схему Он потушил их покидая навсегда Ясную Поляну
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он подлежащее потушил сказуемое их дополнение покидая навсегда ясную поляну деепричастный оборот надеюсь, как подчёркивать Вы знаете
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