К данным глаголам подберите нужные по смыслу существительные,с некоторыми словосочетаниями составьте предложения.Приехать(откуда?),собраться ехать(куда?),привезти(что?для кого?),взять(у кого?что?),звонить(кому?),отдать(что?кому?).
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К данным глаголам подберите нужные по смыслу существительные,с некоторыми словосочетаниями составьте предложения.Приехать(откуда?),собраться ехать(куда?),привезти(что?для кого?),взять(у кого?что?),звонить(кому?),отдать(что?кому?).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ехать домой; привезти подарки для родных; взять у тёти плеер; звонить подруге; отдать Васе деньги; приехать их Сочи; собраться на дачу
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