Помогите пожалуйста описание осенних месяцев в сказке 12 месяцев, их одежда и их ??озраст словами из сказки

Литература

Помогите пожалуйста описание осенних месяцев в сказке 12 месяцев, их одежда и их ??озраст словами из сказки

Автор: Гость