Помогите пожалуйста описание осенних месяцев в сказке 12 месяцев, их одежда и их ??озраст словами из сказки
Литература
Помогите пожалуйста описание осенних месяцев в сказке 12 месяцев, их одежда и их ??озраст словами из сказки
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Гость:
Да ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________пиши сам
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