С 3 лугов собрали 19,7 тон сена с первого и второго лугов собрали сена поровну а с третьего собрали на 1,1 тон больше чем с каждого из первых двух сколько сена собрали с каждого луга

Математика

С 3 лугов собрали 19,7 тон сена с первого и второго лугов собрали сена поровну а с третьего собрали на 1,1 тон больше чем с каждого из первых двух сколько сена собрали с каждого луга

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