С 3 лугов собрали 19,7 тон сена с первого и второго лугов собрали сена поровну а с третьего собрали на 1,1 тон больше чем с каждого из первых двух сколько сена собрали с каждого луга
Математика
С 3 лугов собрали 19,7 тон сена с первого и второго лугов собрали сена поровну а с третьего собрали на 1,1 тон больше чем с каждого из первых двух сколько сена собрали с каждого луга
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Луг = х 2 луг = х 3 луг = х+1.1 Всего 19.7 х+х+х+1.1 = 19.7 3х=18.6 х = 6.2 -1 луг, 2 луг 3 луг = 6.2+1.1=7.3 Ответ: 6.2 т , 6.2 т, 7.3 т
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