Придумайте рифму к стиху на тему вода. Только НЕ с Интернета прошу. Только рифму!)
География
Придумайте рифму к стиху на тему вода. Только НЕ с Интернета прошу. Только рифму!)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Года,мечта,тверда,луна,слова и т.д
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