Задание номер 1 помогите пожалуйста за ранее спасибо
Математика
Задание номер 1 помогите пожалуйста за ранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорее всего именно так: 5 стаканов; 1 литр
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
С 3 лугов собрали 19,7 тон сена с первого и второго лугов собрали сена поровну а с третьего собрали на 1,1 тон больше чем с каждого из первых двух ...
Литература
География
Русский язык
К данным глаголам подберите нужные по смыслу существительные,с некоторыми словосочетаниями составьте предложения. Приехать(откуда?),собраться е...