Задание номер 1 помогите пожалуйста за ранее спасибо

Математика
Задание номер 1 помогите пожалуйста за ранее спасибо
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Гость:
Скорее всего именно так: 5 стаканов; 1 литр
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