Сделайте ноиер сорок два

Русский язык
Сделайте ноиер сорок два
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ворона и воробей суетились у корзины с хлебом.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Напиши веселый рассказ. Озаглавь его. Используй в рассказе слова чулки, скачут, пр??чутся, чудо, чудеса, цапля, лягушки, девочка
Ответить
Математика
В корзине лежат груши когда в нее положили еще четыре груши там всего стало 10 груш Сколько груш было в корзине
Ответить
Физика
2. Почему мы не чувствуем силы атмосферного давления, действующей на тетрадь, когд?? держим ее в руках?
Ответить
Українська література
Добрати синонім до вислова Торохтить,наче бочка
Ответить
Окружающий мир
Правильно раскрась корабли и флаги российского флота . Определи ,какой из них является кораблём военного флота,а какой - торгового.впиши в рамки на...
Ответить