1)Что служит источником магнитного поля? а)Электрический заряд б)Электрический ??ок в)проводник,включеннный в цепь г)любое тело 2)Установите соответствие между физ.телами и полями,существующими вокруг них: А.Неподвижный э...
Физика
1)Что служит источником магнитного поля? а)Электрический заряд б)Электрический ??ок в)проводник,включеннный в цепь г)любое тело 2)Установите соответствие между физ.телами и полями,существующими вокруг них: А.Неподвижный электрический заряд 1)электрическое Б.неподвижная эбонитовая палочка 2)магнитное В.проводник с током 3)электрическое и магнитное
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Что служит источником магнитного поля? б)Электрический ток 2)Установите соответствие между физ.телами и полями,существующими вокруг них: А.Неподвижный электрический заряд 1)электрическое Б.неподвижная эбонитовая палочка 1)электрическое В.проводник с током 3)электрическое и магнитное
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