Y=4-x график функции

Гость: Гость:

Сначала составляешь таблицу(Я предлагаю взять числа: x= 1 ,2,3,0 y=3,2,1,4) Затем чертишь Оси ox(Крест с x и y на концах), и там строишь прямую линию по числам из таблицы. Надеюсь понял :)