Y=4-x график функции
Алгебра
Y=4-x график функции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала составляешь таблицу(Я предлагаю взять числа: x= 1 ,2,3,0 y=3,2,1,4) Затем чертишь Оси ox(Крест с x и y на концах), и там строишь прямую линию по числам из таблицы. Надеюсь понял :)
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