6...3-48...=...79 найти пропущенные цифры,чтобы решить пример.
Математика
6...3-48...=...79 найти пропущенные цифры,чтобы решить пример.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
663-484=179 Если будешь решать в столбик будет понятно. Из 3 нельзя вычесть число чтобы получить 9. Значит возьмем десяток слева... 13-число=9 Число=4 6*3-484=*179 И тд
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