Найдите все решения уравнения, если x и y-натуральные числа: в)6x+3y=7 г)x+5y=6

Алгебра
Найдите все решения уравнения, если x и y-натуральные числа: в)6x+3y=7 г)x+5y=6
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
*** Значёк       – читается, как "принадлежит" *** Строка       – читается, как "принадлежит к натуральным числам" в)    но   О т в е т : нет решений. г) *** K | M - означает, что K делит M... Например : 7 | 21 .    а значит и       а поскольку      то и   т.е.    возможно, только в случае, когда   О т в е т :   
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