Найдите все решения уравнения, если x и y-натуральные числа: в)6x+3y=7 г)x+5y=6

Гость: Гость:

*** Значёк – читается, как "принадлежит" *** Строка – читается, как "принадлежит к натуральным числам" в) но О т в е т : нет решений. г) *** K | M - означает, что K делит M... Например : 7 | 21 . а значит и а поскольку то и т.е. возможно, только в случае, когда О т в е т :