Найдите все решения уравнения, если x и y-натуральные числа: в)6x+3y=7 г)x+5y=6
Алгебра
Найдите все решения уравнения, если x и y-натуральные числа: в)6x+3y=7 г)x+5y=6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
*** Значёк – читается, как "принадлежит" *** Строка – читается, как "принадлежит к натуральным числам" в) но О т в е т : нет решений. г) *** K | M - означает, что K делит M... Например : 7 | 21 . а значит и а поскольку то и т.е. возможно, только в случае, когда О т в е т :
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Английский язык
Какая форма прилагательного нужна в этих предложениях? Cinderella is_(Kind) than her sisters. The Wolf isn't_(kind) to Red Riding Hood. Many ...