Правильная цепь питания рачок скопа окунь сова

Биология
Правильная цепь питания рачок скопа окунь сова
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Окунь ест рачка,окуня ест скопа,скопу ест сова
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