Как пишется пол поля слитно раздельно через дефис?

Русский язык
Как пишется пол поля слитно раздельно через дефис?
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Автор: Гость
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Гость:
Раздельно...........
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