Сочинение на страницу"Что необходимо делать ,чтобы помочь в трудную минуту людям"

Русский язык
Сочинение на страницу"Что необходимо делать ,чтобы помочь в трудную минуту людям"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сочинение: я очень люблю помагать людем,я от этого получаю позитив. как говориться в скоговорки :"ведь радость двоится в двойне когда ты даришь, людем и себе" что нужно делать? конечно же подержать, под шутить , поднять человеку настроения .
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