Сочинение на страницу"Что необходимо делать ,чтобы помочь в трудную минуту людям"

Гость: Гость:

Сочинение: я очень люблю помагать людем,я от этого получаю позитив. как говориться в скоговорки :"ведь радость двоится в двойне когда ты даришь, людем и себе" что нужно делать? конечно же подержать, под шутить , поднять человеку настроения .