Чай, виноград, цитрусовые выращивают на территории России: А) в Приморском крае Б) в Московской области В) на юге Краснодарского края Г) в республике Алтай

География
Чай, виноград, цитрусовые выращивают на территории России: А) в Приморском крае Б) в Московской области В) на юге Краснодарского края Г) в республике Алтай
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В) Мне кажется так :)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Помогите уровнять уравнения и определить тип хим.р-ции 1) Na2O+H3PO4 2)CuCL2+NaOH 3)CaCO3 4)H2+O2 5)Al2O3+H2 6)Zn+H2SO4
Ответить
Физика
Рассчитайте давление воды на глубине 20 м.
Ответить
Математика
Пожалуста помогите решить номер 1399. Буду благодарна
Ответить
Математика
Помогите х-9/4+2 при х=-7
Ответить
Математика
Сколько целых чисел удовлетворяют неравенству -6<х<8?
Ответить