Чай, виноград, цитрусовые выращивают на территории России: А) в Приморском крае Б) в Московской области В) на юге Краснодарского края Г) в республике Алтай

География

Чай, виноград, цитрусовые выращивают на территории России: А) в Приморском крае Б) в Московской области В) на юге Краснодарского края Г) в республике Алтай

Автор: Гость