Чай, виноград, цитрусовые выращивают на территории России: А) в Приморском крае Б) в Московской области В) на юге Краснодарского края Г) в республике Алтай
География
Чай, виноград, цитрусовые выращивают на территории России: А) в Приморском крае Б) в Московской области В) на юге Краснодарского края Г) в республике Алтай
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Гость:
В) Мне кажется так :)
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