Первый лыжник за 2 часа проехал 18 км ,а второй лыжник за 3 часа 24км. Скорость какого ??ыжника больше? На сколько километров в час больше?

Математика

Первый лыжник за 2 часа проехал 18 км ,а второй лыжник за 3 часа 24км. Скорость какого ??ыжника больше? На сколько километров в час больше?

Автор: Гость