Первый лыжник за 2 часа проехал 18 км ,а второй лыжник за 3 часа 24км. Скорость какого ??ыжника больше? На сколько километров в час больше?

Математика
Первый лыжник за 2 часа проехал 18 км ,а второй лыжник за 3 часа 24км. Скорость какого ??ыжника больше? На сколько километров в час больше?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18:2=9(км)-скорость 1 лыжника 24:3=8(км)-скорость 2 лыжника 9-7=1(км)  Ответ:скорость 1 лыжника больше на 1км.
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