Сережа и Надя предлагают вам задание. Выберите правильные ответы и отметьте их зн??ком lt;lt;+gt;gt;. Название реки, которая НЕ относится к истории Куликовской битвы: Дунай;Дон;Непрядва. Полководец, возглавивший русское войско:...
Окружающий мир
Сережа и Надя предлагают вам задание. Выберите правильные ответы и отметьте их зн??ком lt;lt;+gt;gt;. Название реки, которая НЕ относится к истории Куликовской битвы: Дунай;Дон;Непрядва. Полководец, возглавивший русское войско: Ярослав Мудрый;Александр Невский;Дмитрий Донской. Куликовская битва произошла: 5 апреля 1242года;15 апреля 1380года;8 сентября 1380.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Дунай это река не относится к истории Куликовской битвы 2) Дмитрий Донской полководец, возглавивший русское войско 3) 8 сентября 1380 года произошла Куликовская битва
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