Сережа и Надя предлагают вам задание. Выберите правильные ответы и отметьте их зн??ком lt;lt;+gt;gt;. Название реки, которая НЕ относится к истории Куликовской битвы: Дунай;Дон;Непрядва. Полководец, возглавивший русское войско:...

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Сережа и Надя предлагают вам задание. Выберите правильные ответы и отметьте их зн??ком lt;lt;+gt;gt;. Название реки, которая НЕ относится к истории Куликовской битвы: Дунай;Дон;Непрядва. Полководец, возглавивший русское войско: Ярослав Мудрый;Александр Невский;Дмитрий Донской. Куликовская битва произошла: 5 апреля 1242года;15 апреля 1380года;8 сентября 1380.

Автор: Гость