Сочинение на тему Жизнь современной молодёжи Краснодарского Края Помогите!!!

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Я очень много наблюдаю за людьми. За школьными друзьями, одноклассниками, учителями, да и за родителями тоже. Очень сильно меня волнует тема взаимоотношения между поколениями, беспокоит то недопонимание что образовалось между мной и родителями, они не могут понять меня, а я — их.Современную молодежь ( а я себя отношу именно к ней) очень часто критикуют, при чем за очень многое, заслуженно и не заслуженно. За легкомыслие, за какую-либо грубость, рассеянность, внутреннюю черствость. Да можно еще долго продолжать за что, думаю мысль ясна и так..Понимаете, ведь если копнуть чуть глубже можно всему найти объяснение и наладить все отношения между поколениями, и оставить все недопонимания.Многое зависит и от нас. Предпочтения современной молодежи очень плачевны — компьютерными играми, спиртными напитками, курением, дискотеками (клубами) – всесторонними развлечениями. И только меньшее процентное соотношение занимается спортом и уделяет внимание своему здоровью – задумываясь о будущем.Лично я хоть и не занимаюсь спортом, но стремлюсь к обучению, да и вредных привычек особо у меня нет, и не тянусь я к ним. Нужно, наверное иметь какой-то внутренний стержень, чтобы не поддаться тем искушениям что предоставляет нам жизнь, потому что зачастую за эти искушения приходиться очень дорого платить. Лучше лишний раз сдержаться, чем потом горько расхлебывать все свои «труды», а ведь может оказаться так что пострадаешь не только сам но и твои близкие.Помимо развлечений и в моей жизни бывает много печального, хотя родители не считают мои проблемы вообще за что-то что можно обсудить в семейном кругу. А ведь мне все равно очень тяжело, будь то хоть предательство друга или несправедливо поставленная оценка в школе. А рассказать то и не кому, боишься сказать что-то лишнее дома чтобы потом не было скандала или недопонимания. Я знаю что у многих сверстников так же, и каждый ищет помощь и удовлетворение на стороне. Кто-то знакомиться в интернете и рассказывает наболевшее там, кто-то целый день гуляет в одиночестве, кто-то от отчаяния попадает в плохую кампанию. Мы предоставлены сами себе, а будь в семье хоть чуточку понимания к современной молодежи все стало бы намного лучше. Нервное напряжение в школе дает о себе знать, я сам уже замечаю что часто срываюсь на родителях, а те в свою очередь сильно обижаются. От этого становиться еще хуже и не знаешь куда деваться.Все же давайте понимать друг друга, это на первый взгляд сложно, но смолчав и простив лишний раз понимаешь что не случилось ничего страшного, не поправимого, того, что исправить уже нельзя будет. Поделиться какой то своей радостью, больше доверять родителям и те пойду на встречу, смогут больше понять и выслушать в нужный момент. Наверное, нашему поколению тоже стоит чуть поменять свои приоритеты и ценности, может, стоит лишний раз побыть в узком семейном кругу, чем сгонять с друзьями в кино? Мир вокруг сразу измениться, станет намного теплее и радостнее, так что давайте дружить поколениями.