Какие моря расположены в открытом море, какие есть внутренние моря, какие есть окраинные моря???

География
Какие моря расположены в открытом море, какие есть внутренние моря, какие есть окраинные моря???
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Окраинные моря-это моря которые частично обобсолены от океана островами,полуострова и т. п.Примеры:Баренцево, Берингово и Карское. Внутренние-моря которые вдаются в сушу и сообщаются с океаном или другим морем через проливы.Примеры:Черное,Балтийское,Красное.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Послушай.там где надо употребить like(likes),а где don't(doesn't)like-,,x
Ответить
География
С чем связано формирование климатических условий на экваториальных,тропических ?? приполярных широтах?
Ответить
География
Почему спасаясь от цунами Корабли уходят в открытый океан как можно дальше от бер??гов
Ответить
Английский язык
Написать рассказ на английском языке на тему" здоровое питание"
Ответить
Математика
Маркиз+муха-риза-кох+ворох-мох
Ответить