Какие моря расположены в открытом море, какие есть внутренние моря, какие есть окраинные моря???
География
Какие моря расположены в открытом море, какие есть внутренние моря, какие есть окраинные моря???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Окраинные моря-это моря которые частично обобсолены от океана островами,полуострова и т. п.Примеры:Баренцево, Берингово и Карское. Внутренние-моря которые вдаются в сушу и сообщаются с океаном или другим морем через проливы.Примеры:Черное,Балтийское,Красное.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
С чем связано формирование климатических условий на экваториальных,тропических ?? приполярных широтах?
География
Математика