Какие моря расположены в открытом море, какие есть внутренние моря, какие есть окраинные моря???

Гость: Гость:

Окраинные моря-это моря которые частично обобсолены от океана островами,полуострова и т. п.Примеры:Баренцево, Берингово и Карское. Внутренние-моря которые вдаются в сушу и сообщаются с океаном или другим морем через проливы.Примеры:Черное,Балтийское,Красное.