С чем связано формирование климатических условий на экваториальных,тропических ?? приполярных широтах?

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Климат Южных материков Особенности климата Южных материковопределяются, в первую очередь, их географическим положением. Африка и Австралия расположены в тропических и субтропических широтах, достигая в своих крайних точках лишь 30° обоих полушарий. Южная Америка заходит в умеренные широты только своей суженной южной частью, поэтому эти три континента называют Южными Тропическими материками. Их территории получают большое количество солнечной радиации. Годовой радиационный баланс почти по всей площади превышает 60 ккал/см2. Отрицательные значения радиационного баланса на небольших участках равнин наблюдаются лишь зимой на самом юге Южной Америки, а величина радиационного баланса изменяется в незначительных пределах, как в пространстве, так и во времени. На обширных пространствах экваториального, субэкваториального и тропического поясов годовой баланс различается всего на 10 ккал/см2 (лишь местами разница чуть больше). По этой причине немногим разнятся и температурные условия в разных частях материков. Поэтому в формировании территориальных особенностей природы не так значимы термические факторы, как условия увлажнения. Даже зональные изменения климатов определяются зональностью циркуляционных процессов, которые влияют на количество и режим выпадения осадков. Мало меняется количество тепла и в течение года, но все же в летнее время в тропических широтах прогревание увеличивается, температуры земной поверхности и воздуха становятся выше. Это влияет на сезонные изменения циркуляции атмосферы.