Манера поведения Наташи Ростовой в романе "Война и Мир"

Гость: Гость:

Важную роль в романе играют женские образы, которые, как и образы других героев, делятся на статичные и развивающиеся. В романе Толстого “Война и мир” одной из главных героинь является Наташа Ростова. В ней автор воплотил, по его мнению, идеал женщины-матери. Автор рисует Наташу в развитии, он прослеживает ее жизнь на протяжении длительного времени. С годами меняются ощущения и мировосприятие героини. Впервые в романе она появляется тринадцатилетней девочкой, “черноглазая, с большим ртом, некрасивая, но живая”. Подчеркивая внешнюю непривлекательность своей героини, Толстой утверждает, что гораздо важнее красота души, внутренний потенциал; одаренность, способность к пониманию, чуткость, тонкая интуиция. Простота, естественность и одухотворенность Наташи побеждают ум и хорошие манеры.