Примеры прав человека с кратким описанием . Только не сложными словами чтобы было доступно для 5 класса мне нужно 5 примеров . Заранее спасибо

Обществознание

Примеры прав человека с кратким описанием . Только не сложными словами чтобы было доступно для 5 класса мне нужно 5 примеров . Заранее спасибо

Автор: Гость