Примеры прав человека с кратким описанием . Только не сложными словами чтобы было доступно для 5 класса мне нужно 5 примеров . Заранее спасибо
Обществознание
Примеры прав человека с кратким описанием . Только не сложными словами чтобы было доступно для 5 класса мне нужно 5 примеров . Заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Право на жизнь,право на образование,право на неприкосновенность жилища,право на неприкосновенность переписки,право на достоинство личности
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