Подобрать коэффициенты в уравнении реакции методом электронного баланса: H2S+HNO3--gt;S+NO+H2O

Химия
Подобрать коэффициенты в уравнении реакции методом электронного баланса: H2S+HNO3--gt;S+NO+H2O
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3H2S+2HNO3-->3S+2NO+4H2O S-2 -->S°      |2|   |3|  восстановитель, окисляется N+5 -->N+2 |3|6 |2| окислитель, восстанавливается
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