Ответить на вопросы по 3 предложения каждый. 1)Почему без строительства каналов и земляных насыпей в Египте нельзя было получить хороший урожай. 2)В чём можно видеть сходство в положении простых египтян и знатных вельмож по о...
История
Ответить на вопросы по 3 предложения каждый. 1)Почему без строительства каналов и земляных насыпей в Египте нельзя было получить хороший урожай. 2)В чём можно видеть сходство в положении простых египтян и знатных вельмож по отношению к фараону. 3)В чём,как верили египтяне,клялся на суде Осириса умерший?Кого в Древнем Египте считали хорошим человеком? 4)Какие сооружения и статуи Древнего Египта вы можете назвать? 5)Какими особенностями обладало созданное в Египте письмо?На чём писали древние Египтяне.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Без каналов невозможно было бы опрошать поля, а земляные насыпи защищали от потопов иначе бы поля просто размыло 2. В Египте был культ фараона. Любой человек от последнего раба до первого вельможи должен был почитать фараона, преклонятся перед ним и исполнять его любое желание. 3. Клялся в том, что он чист. т.е. не грешен (ни кого не обижал, не воровал, не убивал и т.д). 4. Пирамида Хеопса, Луксорский храм, статуя Тутмоса 3, Сфинкс в Гизе, статуя Каапера, статуя Осириса. 5. на папирусе. Так же писали на папирусе специальными рисунками(иероглифами) каждый из которых обозначал какое то слово или фразу. Поэтому так папирус очень плотный и прочный материал письма сохранились до наших дней
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