ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОС В процессе дробления зиготы формируется сферическое образование с полостью внутри , называемое : 1) бластопором , 2) бластулой , 3) нейрулой , 4) гаструлой
Биология
ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОС В процессе дробления зиготы формируется сферическое образование с полостью внутри , называемое : 1) бластопором , 2) бластулой , 3) нейрулой , 4) гаструлой
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Гость:
Бластулой зовётся, т.е. 2)
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