Растение приспособилось жить в различных условиях поэтому они бывают

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...поэтому они бывают различных видов и форм, у некоторых корни уходят под землю на прямую (стержневым), у некоторых они разрастаются в сторону (мочковатые), бывают листья, а бывают и иголки, это сделано для защиты дерева. Удачи!