Краткая информация о Суворове
Окружающий мир
Краткая информация о Суворове
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Суворов отвоевал и захватил турецкую крепость Измаил вместе с капитаном флота ФФ Ушаковым. Крепость нахадилась на Дунае и считалась непреступной. Суворов передал сообщение коменданту крепости Мехмету-Паше чтобы они сдались. Но поступил отказ,тогда началался чтурм крепости каторый шёл 4 дня. Удачи в учёбе!
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