Краткая информация о Суворове

Гость: Гость:

Суворов отвоевал и захватил турецкую крепость Измаил вместе с капитаном флота ФФ Ушаковым. Крепость нахадилась на Дунае и считалась непреступной. Суворов передал сообщение коменданту крепости Мехмету-Паше чтобы они сдались. Но поступил отказ,тогда началался чтурм крепости каторый шёл 4 дня. Удачи в учёбе!