ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА вычисли количество вещества и массу водорода, который выделяется при реакции воды массой 36 г с металлом одновалентным

Химия
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА вычисли количество вещества и массу водорода, который выделяется при реакции воды массой 36 г с металлом одновалентным
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
               2                            x 2Na + 2H2O ----.2NaOH + H2               2                             1 n(H2O)=36/18= 2 моль По УХР: 2/2=x/1    x=1 x=n(H2)=1 моль m(H2)=1*2=2 г
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Краткая информация о Суворове
Ответить
Математика
45руб70коп-85коп,28км45+78м,795+6км32м,7кг350г-600г,6м70см-1м90см.памагите пожалуйста очень надо
Ответить
Математика
Помогите задание N 13
Ответить
Математика
Мама и бабушка собирали клубнику мама собрала 16 кг ягоды а бабушка 14 кг из всего урожая сварили варенье взяв на 1 кг клубники 2 кг сахара сколько...
Ответить
Английский язык
Помагите номер 5 написать
Ответить