ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА вычисли количество вещества и массу водорода, который выделяется при реакции воды массой 36 г с металлом одновалентным
Химия
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА вычисли количество вещества и массу водорода, который выделяется при реакции воды массой 36 г с металлом одновалентным
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 x 2Na + 2H2O ----.2NaOH + H2 2 1 n(H2O)=36/18= 2 моль По УХР: 2/2=x/1 x=1 x=n(H2)=1 моль m(H2)=1*2=2 г
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