ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА вычисли количество вещества и массу водорода, который выделяется при реакции воды массой 36 г с металлом одновалентным

Химия

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА вычисли количество вещества и массу водорода, который выделяется при реакции воды массой 36 г с металлом одновалентным

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