Ответьте на вопросы какте функции выполняет скелет? какие виды скелета бывают у ж??вотных? какой тз скелетлв наиболее простой?почему? что такое хитиновый покров?чем он отличается от наружного скелета моллюсков и раков?

Биология
Ответьте на вопросы какте функции выполняет скелет? какие виды скелета бывают у ж??вотных? какой тз скелетлв наиболее простой?почему? что такое хитиновый покров?чем он отличается от наружного скелета моллюсков и раков?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) опорная, защитная, движение, дыделительная. 2)наружный, внутренний. 3)скилет из одной клетки, 4) потому что он состоит из одной клетки. зачаток скилета- хорда. 5)панцирь крабовых и пчёл. 6)тем, что у него есть хорда
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Напишите пожалуйста сочинение-описание окружающей среды "Весенний день"
Ответить
Алгебра
4 задание, фото ниже
Ответить
Математика
Упростите выражение: 1,6*(3/8t -0,4p) - 0,2*(3t +6,4p) =
Ответить
Русский язык
Напишите 3 слова в котором звуков больше чем букв и 3 слова в котором букв больше чем звуков
Ответить
Русский язык
Помогитеее пожалуйста УПР 7 и 8 прошу 7 и 8 ❤️❤️❤️☺️
Ответить