Ответьте на вопросы какте функции выполняет скелет? какие виды скелета бывают у ж??вотных? какой тз скелетлв наиболее простой?почему? что такое хитиновый покров?чем он отличается от наружного скелета моллюсков и раков?

Гость: Гость:

1) опорная, защитная, движение, дыделительная. 2)наружный, внутренний. 3)скилет из одной клетки, 4) потому что он состоит из одной клетки. зачаток скилета- хорда. 5)панцирь крабовых и пчёл. 6)тем, что у него есть хорда