Ответьте на вопросы по сказке Шварца "Сказка о потерянном времени" I I V Что под??азумевал Шварц под потерянным временем?Как ты понимаешь название сказки?

Литература
Ответьте на вопросы по сказке Шварца "Сказка о потерянном времени" I I V Что под??азумевал Шварц под потерянным временем?Как ты понимаешь название сказки?
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Автор: Гость
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Гость:
Время идёт не останавливаясь человек проводит время в пустую а время не вернёшь
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