Ответьте на вопросы пожалуйста(физика 7класс)

Гость: Гость:

1) взаимодействием, представим две лодки одна лодка отталкивается от другой тем самым взаимодействует с другой лодкой, но только если у них один вес 2)если тело больше по весу то скорось его будет меньше 3) сила является причиной измения силы и деформации предмета 4) они взаимодействуют но мяч имеет меньший вес тем самм улетает дальше, а человек нога которога ударила имеет больший вес поэтом почти не движется