Ответьте на вопросы пожалуйста(физика 7класс)
Физика
Ответьте на вопросы пожалуйста(физика 7класс)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) взаимодействием, представим две лодки одна лодка отталкивается от другой тем самым взаимодействует с другой лодкой, но только если у них один вес 2)если тело больше по весу то скорось его будет меньше 3) сила является причиной измения силы и деформации предмета 4) они взаимодействуют но мяч имеет меньший вес тем самм улетает дальше, а человек нога которога ударила имеет больший вес поэтом почти не движется
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