Ответьте на вопросы шутки вспомнив подходяшие по смыслу фразеологизмы что можно ??делать из мухи
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Ответьте на вопросы шутки вспомнив подходяшие по смыслу фразеологизмы что можно ??делать из мухи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из мухи можно сделать слона.
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