Когда отцу было 2727 лет, то сыну было 33 года. Сейчас сыну в 44 раза меньше лет, чем отц??. Сколько сейчас лет отцу?

Математика
Когда отцу было 2727 лет, то сыну было 33 года. Сейчас сыну в 44 раза меньше лет, чем отц??. Сколько сейчас лет отцу?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2727:44=61 2)2727+61=2788
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