Когда отцу было 2727 лет, то сыну было 33 года. Сейчас сыну в 44 раза меньше лет, чем отц??. Сколько сейчас лет отцу?

Математика

Когда отцу было 2727 лет, то сыну было 33 года. Сейчас сыну в 44 раза меньше лет, чем отц??. Сколько сейчас лет отцу?

Автор: Гость