Які особистості травлення характерні для павуків?
Биология
Які особистості травлення характерні для павуків?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Захопивши здобич, павуки через хеліцери впорскують в неї разом з паралізуючою отрутою травні соки, що розм*якшують її тканини і переводять їх в рідкий стан. Після деякого часу павуки знову встромлюють хеліцери в здобич і вже "випивають" її за допомогою потужного сисного шлунку.
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