Які особистості травлення характерні для павуків?

Биология
Які особистості травлення характерні для павуків?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Захопивши здобич, павуки через хеліцери впорскують в неї разом з паралізуючою отрутою травні соки, що розм*якшують її тканини і переводять  їх в рідкий стан. Після деякого часу павуки знову встромлюють хеліцери в здобич і вже "випивають" її за допомогою потужного сисного шлунку.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите с 4 и 8 номером мне очень нужна Ваша помощь
Ответить
Русский язык
Упражнение 52 помогите
Ответить
Английский язык
Моя семья их 3 человек. Папа,мама и я. Папа зовут Игорь, работает водителем.Маму зов??т Оля, работает экономистом.Меня зовут Ира, учусь в третьем к...
Ответить
Математика
1м-9дм7см+5дм8см подскажите решение
Ответить
Литература
Сочинить балладу 5 класс
Ответить