Які особистості травлення характерні для павуків?

Гость: Гость:

Захопивши здобич, павуки через хеліцери впорскують в неї разом з паралізуючою отрутою травні соки, що розм*якшують її тканини і переводять їх в рідкий стан. Після деякого часу павуки знову встромлюють хеліцери в здобич і вже "випивають" її за допомогою потужного сисного шлунку.