Сочинить балладу 5 класс

Литература
Сочинить балладу 5 класс
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Офегеть.И это в пятом ТО классе?Я в 6 у нас такой хери нету.Независимо от класса ставте спасибо если солидарны.Ребёнку в пятом классе?даже учитель врятли составит.Пусть ставят спасибо те кто считают что сейчас особенно домашнее задание сложное,кто против домашки!!!И пишите мне.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
История фразеологизм как снег на голову
Ответить
Английский язык
Помогите пж слова по англ надо вставить буквы 1. ...ngry 2. to g..... stions, by h..... rt,to expl.... n, to get a good m....... k to borr..... a book
Ответить
Другие предметы
Помогите плиз номер 46
Ответить
Математика
(m-152)-(89+n) при m=412 n=44
Ответить
Химия
За допомогою реакцій йонного обміну добудьте: карбонат(IV)оксід
Ответить