Сочинить балладу 5 класс

Гость: Гость:

Офегеть.И это в пятом ТО классе?Я в 6 у нас такой хери нету.Независимо от класса ставте спасибо если солидарны.Ребёнку в пятом классе?даже учитель врятли составит.Пусть ставят спасибо те кто считают что сейчас особенно домашнее задание сложное,кто против домашки!!!И пишите мне.