Сочинить балладу 5 класс
Литература
Сочинить балладу 5 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Офегеть.И это в пятом ТО классе?Я в 6 у нас такой хери нету.Независимо от класса ставте спасибо если солидарны.Ребёнку в пятом классе?даже учитель врятли составит.Пусть ставят спасибо те кто считают что сейчас особенно домашнее задание сложное,кто против домашки!!!И пишите мне.
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